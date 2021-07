O padre José Martins Júnior, que esteve suspenso do exercício do sacerdócio durante mais de quatro décadas e viu a decisão ser revogada pelo atual bispo do Funchal, vai manter-se na paróquia da Ribeira Seca, foi anunciado este sábado.

Nas nomeações de sacerdotes divulgadas na página da diocese do Funchal, lê-se que o padre José Martins Júnior tem “prorrogado por um ano o serviço como administrador paroquial da Ribeira Seca (Nossa Senhora do Amparo)”.

O sacerdote madeirense, nascido em 1938, foi ordenado padre a 15 agosto 1962 e designado pároco da Ribeira Seca, no concelho de Machico, a 22 junho de 1969.

Martins Júnior desde cedo se dedicou à política e entrou em rota de colisão com as autoridades eclesiásticas, o que levou o então bispo do Funchal, António Santana, a suspendê-lo ‘a divinis”, a 27 de julho de 1974.

Contudo, o sacerdote continuou a ter o apoio da população local e realizava os serviços religiosos, batismos e casamentos.

Martins Júnior foi presidente da Câmara Municipal de Machico, eleito pela UDP (1989) e reeleito nas listas do PS (1993).

Também foi deputado à Assembleia da Madeira, eleito quatro vezes nas listas da UDP e três nas do PS.

O atual bispo da diocese do Funchal, Nuno Brás, revogou a suspensão de Martins Júnior em junho de 2019, pouco tempo depois de ter chegado à região, e este retomou o exercício sacerdotal na paróquia d Ribeira Seca, onde vai permanecer.