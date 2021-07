Lasha Shavdatuashvili e Vazha Margvelashvili conseguiram duas medalhas de prata nestes Jogos Olímpicos, mas essa não será provavelmente a razão que os tornará mais falados em Tóquio2020. Os dois judocas da Geórgia, que foram medalhados nas categorias de 73 e 66 quilos, respetivamente, foram expulsos destes Jogos esta sexta-feira. O motivo? Terem ido passear pela capital japonesa depois de as suas competições já terem acabado, o que quebra o protocolo em vigor relativamente à Covid-19.

O Comité Olímpico não divulgou inicialmente a identidade dos dois atletas expulsos, confirmando apenas que eram dois judocas masculinos. Mas a agência de notícias japonesa Kyodo apurou que se tratavam dos dois georgianos, que continuavam hospedados na Aldeia Olímpica já depois de terem conquistado as suas medalhas.

De acordo com a agência, Shavdatuashvili e Margvelashvili saíram da Aldeia Olímpica na noite de terça-feira e foram passear por vários dos pontos turísticos da cidade, incluindo a Torre de Tóquio. O Comité Olímpico decidiu esta sexta-feira aplicar a medida de expulsão, por violarem claramente as regras definidas em relação à Covid-19, que proíbem os atletas de abandonarem a “bolha” na Aldeia Olímpica.

“Ninguém deve sair da Aldeia Olímpica com o objetivo de ir fazer turismo”, resumiu o porta-voz Masanori Takaya. Os dois georgianos abandonam Tóquio mais cedo, com a mancha da expulsão, mas levarão consigo para a Geórgia as duas medalhas de prata que alcançaram no início da semana.