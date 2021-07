O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, insinuou este sábado num discurso televisivo que o elevado número de incêndios que assolam a costa sul e ocidental da Turquia, com um balanço de seis mortos, se deve a “atos de terrorismo”.

“Desde o ano passado, os dirigentes da organização terrorista deram instruções para queimar as florestas, e os incêndios na Turquia duplicaram”, disse Erdogan durante a sua intervenção, transmitida em direto na cadeia televisiva NTV a partir da estância turística de Marmaris, costa do mar Egeu.

O chefe de Estado turco revelou a detenção de uma pessoa, alegadamente relacionada com a centena de incêndios registados desde quarta-feira numa dezena de províncias ao largo da costa mediterrânica e do Egeu, mas não revelou detalhes sobre a sua identidade ou supostos motivos.

“É nosso dever encontrar quem queima as nossas florestas e fazê-los sofrer”, acrescentou o Presidente.

Desde há vários dias que diversos diários ultranacionalistas especulam sobre a possibilidade de os focos de incêndio serem motivados por atos de sabotagem e atribuem a Murat Karayilan, dirigente do proscrito Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), a guerrilha curda, um apelo para utilizar os incêndios como arma política.

Por sua vez, a oposição acusou o Governo por não ter adotado as medidas preventivas e não ter investido em material de combate aos fogos, como aviões cisterna, apesar da frequência de incêndios na Turquia.

Na sexta-feira, Erdogan assinalou que estavam a ser utilizados “cinco ou seis aviões cisterna” no combate às chamas, alguns enviados pela Rússia e Ucrânia.

As elevadas temperaturas do Mediterrâneo oriental, que atingiram 40 graus no sul da Turquia e vão permanecer nos próximos dias, facilitaram a propagação dos incêndios no país euro-asiático, mas ainda na Grécia e Itália, com várias regiões assoladas por fogos que destruíram habitações e provocaram vários feridos.