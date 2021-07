A Estação Espacial Internacional ficou temporariamente desorientada depois de os propulsores de um módulo russo acoplado no laboratório terem disparado inadvertidamente. A agência espacial norte-americana NASA já confirmou o incidente, mas garantiu que a estação já está novamente na órbita esperada e que a tripulação, atualmente composta por 10 astronautas, não está em perigo de vida.

O módulo Nauka, utilizado para experiências científicas na órbita terrestre, acoplou com sucesso na Estação Espacial Internacional a 29 de julho, sem que qualquer problema técnico tenha sido detetado nessa altura. No entanto, três horas mais tarde, os propulsores do módulo dispararam inesperadamente e sem que tenham sido ativamente ligados pelos astronautas.

À conta deste incidente, a Estação Espacial passou 45 minutos deslocada da posição expectável, o que provocou “uma perda no controlo da atitude” — o que, em física, significa que o laboratório ficou desorientado durante três quartos de hora. Isso mesmo foi explicado também pela agência espacial russa, a Roscosmos, em comunicado: “Devido a uma falha de software de curto prazo, um comando direto foi implementado por engano para ligar os motores do módulo para retirada, o que levou a alguma modificação na orientação do complexo como um todo”.

Neste momento, “todos os sistemas estão a funcionar normalmente” e “a tripulação agora está ocupada equilibrando a pressão no módulo Nauka”: “Este é um procedimento bastante demorado, pois o volume total do módulo é de cerca de 70 metros cúbicos. À tarde, a tripulação abrirá as escotilhas, entrará no módulo, ativará os meios necessários para purificar a atmosfera e iniciará o trabalho normal”, descreveu a Roscosmos.

Em Terra, o incidente a bordo da Estação Espacial Internacional resultou no cancelamento do voo de teste da Boeing para o laboratório. O Starliner, um módulo não tripulado daquela empresa aeronáutica, devia partir para a Estação Espacial Internacional esta sexta-feira, mas o lançamento foi cancelado à última da hora para dia 3 de agosto. A nave será enviada para o espaço a partir do Cabo Canaveral e levará consigo mantimentos para os astronautas.