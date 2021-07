Novak Djokovic é o atual número um do ranking mundial da ATP e trazia para o Tóquio um objetivo em grande: depois de ter ganho os três Grand Slams desta época (Austrália, França e Wimbledon), esperava conseguir o ouro em Tóquio e ainda conquistar o US Open. O feito raro no ténis, que recebe o nome de Golden Slam, nunca foi conseguido por nenhum tenista masculino — a única detentora de um Golden Slam é Steffi Graf, que o conquistou em 1988. Mas Djokovic não conseguiu sequer o bronze nestes Jogos Olímpicos e diz agora estar com uma lesão no ombro.

A prestação do tenista sérvio nestes Olímpicos arrancou em grande forma, mas, à medida que a competição avançou, Djokovic não conseguiu manter o mesmo ritmo. Nas meias-finais, perdeu para Alexander Zverev, naquilo a que alguns chamaram um “colapso chocante”. Agora, na partida para o bronze, teve uma prestação ainda mais complicada contra o espanhol Pablo Carreno Busta, perdendo por 6-4, 6-7, 6-3 e deixando escapar a medalha de bronze.

O terceiro set revelou-se bastante difícil para o tenista sérvio, que acabaria por explodir no court. Gritou várias vezes, atirou uma raquete para as bancadas e, ao perder por 3-0 no set final, Djokovic partiu mesmo uma das raquetes contra um dos postes da rede.

Novak Djokovic had a tough time controlling his frustration in the final set of the #Tennis #Bronze medal game against Pablo Carreño Busta at the #Tokyo2020 #OlympicGames

Slammed his Racket Off the Net as he Crashed Out of the #Olympics

pic.twitter.com/LpH77zr3Jv

— #Tokyo2020 (@alimo_philip) July 31, 2021