A secção dos Açores da Ordem dos Enfermeiros deu início ao processo de inscrição naquela ordem de 80 alunos finalistas para que os profissionais possam começar a exercer a atividade em “tempo recorde“, foi esta sexta-feira anunciado.

Em comunicado, a secção regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros revela ter dado início ao “processo de inscrição dos alunos finalistas de enfermagem de ambos os polos da Universidade dos Açores”, numa tentativa de “agilizar a integração destes cerca de 80 profissionais tão importantes para a região“.

“Iniciámos esta sexta-feira a inscrição dos novos enfermeiros açorianos na sua Ordem e em tempo recorde contamos ter todo o processo pronto para que possam estar disponíveis a exercer e assim reforçar no terreno as diversas instituições”, afirmou o presidente do Conselho Diretivo regional, Pedro Soares, citado na nota de imprensa.

O responsável pela Ordem dos Enfermeiros nos Açores disse que a integração dos novos profissionais é “fundamental”, devido à “falta efetiva” de enfermeiros na região.

“É fundamental a região aproveitar estes novos colegas e com eles prepararmos o amanhã, estes recursos são escassos na região e as dificuldades que atualmente muitas instituições atravessam prendem-se precisamente com a falta efetiva de enfermeiros”, apontou.

Pedro Soares acrescentou que este “novo grupo de enfermeiros tem uma importância elevada” para o arquipélago açoriano, uma vez que a pandemia da covid-19 “deixou a descoberto” a “fragilidade” do Serviço Regional de Saúde.

“Já percebemos que o rácio de enfermeiros nos Açores está hoje aquém das necessidades da nossa população, em todas as ilhas. Temos de resolver com urgência esta questão”, concluiu o enfermeiro Pedro Soares.