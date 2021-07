Metade dos novos casos foram de pessoas com menos de 30 anos

Dez das 17 vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo. Quatro pessoas morreram na região Norte, duas no Algarve e uma na região Centro. Também 10 desses óbitos verificaram-se na faixa etária das pessoas com 80 anos ou mais, mas uma estava na casa dos 40 anos, outra tinha 50-59 anos, duas tinham 60-69 anos e duas estavam na faixa etária dos 70 aos 79 anos. Dez das vítimas mortais eram do sexo masculino e sete do sexo feminino.

O mapa da Direção-Geral da Saúde revela que 37% dos novos casos ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, uma percentagem semelhante à verificada também no Norte — foram 959 casos na região capital e 923 a Norte. A terceira região com mais casos é o Algarve, com mais 313 infetados (12%), seguindo-se o Centro com mais 255 casos (9,8%) e, por fim, o Alentejo, com mais 61 casos (2,4%).