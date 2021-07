Um motociclista de 54 anos morreu este sábado em Viana do Castelo na sequência de uma colisão com um veículo ligeiro de passageiros, avançou à Lusa fonte da Cruz Vermelha de Aldreu (Barcelos). O homem conduzia uma mota e foi declarado morto pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Barcelos depois do alerta do acidente que foi dado pelas 11h34, disse à agência Lusa uma fonte da Cruz Vermelha de Aldreu.

“Houve um embate entre a mota e um veículo ligeiro de passageiros“, acrescentou a mesma fonte da Cruz Vermelha, referindo que não há registo de mais nenhum ferido. O corpo do motociclista foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo pelos Bombeiros de Viana do Castelo.

No local estiveram elementos da Cruz vermelha de Aldreu, militares da GNR de Viana do Castelo e uma equipa de Suporto Básico de Vida de Ponte de Lima.