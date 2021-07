Com o lema “Acordar Abrantes”, o empresário Vítor Moura, de 68 anos, candidato do PSD à Câmara Municipal, definiu como objetivo principal da sua ação o “combate à perda de população” tendo apontado “o investimento privado” como solução.

“A população do nosso país caiu 2% na última década e a do meu concelho 12,5%, ou seja, cinco vezes mais”, disse este sábado à Lusa o cabeça de lista do PSD, tendo criticado a atuação das sucessivas maiorias do PS nos executivos em Abrantes nos últimos 28 anos ao afirmar que “os abrantinos estão adormecidos enquanto os anos vão passando, embalados pelos socialistas que se passeiam pelos corredores do poder como se a câmara e a maioria das juntas de freguesia fossem uma coutada sua”.

No contexto nacional, notou, “Abrantes não é um concelho pobre nem uma terra esquecida e isolada do interior de Portugal”, tendo referido que no território “não faltam estradas nacionais, autoestradas, linhas férreas, rios, albufeiras, água, lindas paisagens, agricultura, floresta, pastorícia e tradição industrial”, estando em Abrantes “a empresa que mais fatura e a segunda que mais exporta” no distrito de Santarém.

Segundo o candidato, que se estreia na corrida a eleições autárquicas, “o concelho de Abrantes tem, ainda assim, mais população que os concelhos de Bragança, Portalegre ou Beja, que são capitais de distrito”, tendo defendido que “o que falta aos abrantinos é libertar Abrantes do poder do PS para suster a dramática perda de população, travar a saída dos jovens que saem para estudar e já não voltam, e atrair quem venha de fora, portugueses e estrangeiros”.

Vítor Moura frisou que “é esse o desígnio do PSD”, tendo referido que “a solução número um” passa pelo “investimento privado”, apoiado pelo investimento público.

“O indispensável investimento público deve infraestruturar, apoiar, cuidar, garantir o bem-estar das pessoas e instalar e cuidar as empresas para que o investimento privado aqui aporte”, afirmou, tendo defendido que “é o investimento privado que produz, que cria riqueza, que exporta, que dá lucros, que reinveste, que cria emprego”, e que “faz crescer e desenvolver Abrantes”.

Tendo feito notar que “ninguém escolhe morar onde não há trabalho”, o militante do PSD disse, assim, que “o segundo mote da candidatura é ‘Desenvolver Abrantes Sustentável'”, tendo apontado ainda a “coesão, inovação, e ambiente” como questões centrais.

Vítor Manuel Piedade Moura tem 68 anos, é empresário, natural e residente em Abrantes, “sem experiência do exercício de cargos políticos ou de associativismo de relevo”, sendo membro da comissão política concelhia do PSD e concorrendo a eleições pela primeira vez.

“A situação atual do país, e em particular de Abrantes, chama-me a participar ativamente na vida coletiva da minha terra”, afirmou.

José Moreno Vaz, 63 anos, funcionário bancário aposentado, é o candidato do PSD à Assembleia Municipal de Abrantes, anunciou o partido, que concorre a nove das 13 freguesias deste município.

Nas anteriores autárquicas, em Abrantes, o PS elegeu cinco elementos para o executivo, e o BE e o PSD elegeram um vereador cada.

Além de Vitor Moura, pelo PSD, os candidatos anunciados até agora são Chaleira Damas, pela CDU, Manuel Jorge Valamatos, atual presidente, que concorre pelo PS, Armindo Silveira, atual vereador, é o candidato do BE, e Vasco Damas é o cabeça de lista do ALTERNATIVAcom.

As eleições autárquicas estão agendadas para o dia 26 de setembro.