A Rádio Observador dá mais um passo no percurso de crescimento e com a Supertaça inaugura uma nova época de relatos dos jogos de Sporting, Benfica e FC Porto. Arrancamos para uma nova temporada de emissões especiais para transmitir todas as emoções dos jogos e, claro, a seleção nacional merecerá igual destaque.

Como no futebol, reforçámos a equipa para a nova época com quatro novos relatadores a norte, com os comentários do Gabriel Alves, Pedro Henriques e Carlos Alberto Diniz. Aos especialistas juntamos a vivacidade dos adeptos convidados para darem opinião durante os desafios. As nossas emissões especiais recuperam e transmitem a alegria de ver futebol entre amigos, com descontração, vivacidade e rigor na análise.

Mais desporto e futebol na Rádio Observador

A cobertura do desporto na Rádio Observador não se fica pelos relatos, a nossa oferta passa também por diversos programas de análise ao jogo, à arbitragem e aos artistas, os atletas. Todas as manhãs, de segunda a sexta, entre as 09h30 e as 10h olhamos para as últimas notícias do desporto no E o Campeão é… — aqui encontra todos os episódios. Esta semana Bruno Vieira Amaral junta-se à nossa dream team, que conta com as presenças regulares de Júlio Magalhães, Gabriel Alves, Pedro Henriques, João Pinto, Carlos Alberto Diniz, Bruno Roseiro, Filomena Martins, Miguel Cordeiro e a moderação de Maria João Simões. Os protagonistas do desporto são avaliados e classificados pelos nossos comentadores numa escala de 0 a 20.

“A Força da Técnica e a Técnica da Força” é uma frase dita por Gabriel Alves há muitos anos e que serve de nome ao podcast que estreámos durante o Europeu de Futebol. São muitos anos de futebol e de análise por quem sabe. O Gabriel Alves vai ser presença assídua nas nossas emissões.

Sem Falta, é o podcast de Pedro Henriques. O ex-árbitro internacional português olha para a actuação da equipa de arbitragem em direto durante o jogo e no final assina este programa para esclarecer se foi ou não penálti ou se o VAR esteve bem, entre outros aspectos.

▲ Rádio Observador em campo para relatos em direto da nova época de futebol.

Relatório de Jogo, o podcast do treinador de futebol Carlos Alberto Diniz, que no final de cada desafio analisa os aspetos técnicos das equipas e nos diz quem esteve melhor e pior em campo.

Todas as manhãs, às 07h30 de segunda a sexta, pode ouvir em directo o Vamos à Bola, o nosso jornal de desporto, que fica depois disponível em podcast aqui.

Nem tudo o que vai à rede é bola, é provavelmente o programa de rádio sobre desporto com o maior nome do mundo e não é por acaso. O desporto é futebol, mas não só. Às segundas-feiras, depois do jornal do meio-dia, arranca uma hora de análise e entrevistas aos protagonistas do vasto mundo do desporto.

A par de todas estas propostas, a Rádio e o Jornal Observador estão a fazer uma cobertura exaustiva e em direto da participação portuguesa nos Jogos Olímpicos. E a meio da tarde, já noite no Japão, o editor de desporto, Bruno Roseiro, traz-nos um olhar único sobre as provas e os bastidores dos Jogos Olímpicos na Missão Olímpica, a partir de Tóquio.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro. Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Não perca o Sporting — SC Braga. Aconteça o que acontecer a Rádio Observador está sempre nos grandes momentos.