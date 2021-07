A equipa italiana de futebol da Roma, treinada por José Mourinho, empatou este sábado sem golos frente aos espanhóis do Sevilha, orientados por Julen Lopetegui, depois de já ter empatado com o FC Porto a um golo, na quarta-feira.

A equipa italiana, que está a estagiar no Algarve, a preparar a época em curso, não conseguiu marcar, apesar do Sevilha ter ficado reduzido a dez unidades a partir dos 66 minutos, por expulsão do médio sérvio Nemanja Gudelj, ex-Sporting, por acumulação de amarelos.

De resto, a equipa espanhola foi a que esteve mais ‘por cima’ do jogo, que teve mais posse de bola, mas não conseguiu abrir brechas na organização defensiva da equipa de José Mourinho, que lançou no início da segunda parte em jogo o guarda-redes da seleção portuguesa, Rui Patrício, que tinha jogado os 90 minutos no jogo com o FC Porto.