A Sonae SGPS vendeu 24,99% do capital da Modelo Continente (Sonae MC) a uma entidade indiretamente detida por fundos geridos pela CVC Advisers Company — os Fundos CVC, com sede no Luxemburgo. A transação permite “estabelecer uma parceria com um investidor de referência para apoiar o plano de crescimento da Sonae MC”, garantiu o grupo num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) este sábado.

A venda foi concretizada por 528 milhões de euros e o pagamento contingente diferido de até cerca de 63 milhões de euros à Sonae. Cláudia Azevedo, CEO da Sonae, acredita que “esta relação de longo prazo fortalecerá ainda mais a Sonae MC, bem como a sua estratégia de crescimento”. O negócio pode elevar o valor patrimonial da Sonae MC a 2.363 milhões de euros e o valor da empresa a 4.047 milhões.

Esta parceria com um dos investidores institucionais mais bem sucedidos do mundo valida o sólido histórico desempenho da Sonae MC e da sua equipa, especialmente após os desafios colocados pela pandemia. Na Sonae, estamos muito orgulhosos da jornada da Sonae MC e estimulados com a oportunidade de continuar a apoiar seu crescimento”, assegura a líder da empresa.

A operação deverá ser concluída durante o mês de agosto, continua o comunicado. Durante o processo de negociação, a Sonae SGPS foi assessorada pela Goldman Sachs International como consultor financeiro, pelo escritório de advogados Morais Leitão, Galvão Teles, Soares Da Silva & Associados – Sociedade De Advogados e pela Deloitte. Os Fundos CVC foram apoiados pela J.P.Morgan, PwC e pels escritórios de advogados Cuatrecasas e Freshfields Bruckhaus Deringer.