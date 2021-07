O troféu disputado entre o campeão nacional e o vencedor da Taça da época passada marca também o início da nova época. Este ano a Supertaça Cândido de Oliveira tem um condimento que há muito não podemos saborear: adeptos nas bancadas. Quase 10 mil adeptos vão estar no Estádio Municipal de Aveiro para dar as boas-vindas à época 2021/2022 e a Rádio Observador também. Sporting Clube de Portugal ou Sporting Clube de Braga, um deles vai entrar na nova temporada com o pé direito e pode ouvir o relato em direto aqui.

Os comentários são do jornalista Gabriel Alves — autor do nosso podcast A Força da Técnica e a Técnica da Força; do ex-árbitro Pedro Henriques — também autor do nosso podcast Sem Falta; de Rodrigo Roquette, que vestirá a camisola leonina, e de José Barroso, antiga glória bracarense.

A emissão especial é conduzida por Vicente Figueira, com relato a cargo dos jornalistas João Filipe Cruz e Ricardo Loureiro, que vão trazer todas as emoções do desafio.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro. Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Não perca o Sporting — SC Braga, aconteça o que acontecer.