Se não fosse difícil, não era para ela. Patrícia Mamona, na altura em que Patrícia ainda tinha alguma vergonha do apelido Mamona, não era propriamente uma rapariga que gostasse muito de correr mas fazia corta-mato por uma única razão: ter 5 a Educação Física na escola. Aquilo pelo qual se apaixonou, claro está, tinha de ser o mais difícil, o mais complicado, o mais hercúleo para chegar aos melhores dos melhores. O triplo nunca fui apenas o nome de uma especialidade ou disciplina mas sim a alcunha para o que queria fazer para andar sempre entre os maiores: o triplo. Assim conseguiu dar os saltos que lhe valeram Campeonatos da Europa, finais das maiores provas internacionais, um título de vice-campeã olímpica no dia em que o recorde mundial foi batido.

Longe vão os tempos em que batia recordes nacionais de juvenis no salto em comprimento ou nos 100 metros barreiras, longe vão os tempos em que foi a Marraquexe ser sétima no Mundial de Juvenis, longe vão os tempos em que ficou à porta do pódio no Mundial de Juniores. Longe vão também os tempos em que foi estudar para fora, no seu caso o curso de engenharia biomédica na Universidade de Clemson. Tudo o que fez, tudo por onde andou, tudo o que viu serviram para aperfeiçoar um modelo que já era por si só único. Patrícia Mamona nunca teve propriamente uma grande referência, aquele grande ídolo. Ao mesmo tempo, tirava algo de todos, dos mais novos aos mais velhos, dos saltadores aos fundistas. Há mais de uma década, concretamente em 2009, bateu pela primeira vez o recorde de seniores absoluto com 13,83. Em 2010, nos EUA, tornou-sea primeira portuguesa a saltar acima de 14 metros. Hoje, 12 recordes depois, tornou-se a primeira portuguesa a passar os 15 metros.

Entre o JOMA e o Sporting, para onde rumou em 2010, foi dando saltos que nem os próprios saltos nacionais iam sabendo que podiam dar. Aliás, logo nesse ano colocou o recorde português absoluto dos 14,12 para os 14,42. A partir daí, era quase como um relógio. Os ponteiros podiam avançar mais depressa ou devagar mas as batidas era algo que nunca falhava: grande competição, entrada na final, possível discussão de medalhas, novo registo máximo. Foi assim nos Europeus de 2012, foi assim nos Europeus de 2016, foi assim nos Jogos Olímpicos de 2016. A partir desse sexto lugar num concurso fortíssimo, demorou cerca de cinco anos com uma pandemia pelo meio para aumentar mais um centímetro o recorde. Um centímetro, menos que nada, mais do que tudo.

O ano até nem começou da melhor forma para Patrícia Mamona, que contraiu Covid-19 na antecâmara dos Europeus de Pista Coberta, que teve a participação nessa competição em risco porque lhe faltava uma marca mínima de qualificação, que foi a Torun ganhar uma medalha de ouro num concurso de novo muito disputado. No Mónaco, há três semanas, colocou a fasquia máxima nacional nos 14,66, uma marca que esta noite em Tóquio não teria valido mais do que um sexto lugar. Na primeira tentativa, aumentou 25 centímetros a esse registo. Logo a abrir, 25 centímetros a mais. Contas feitas, só esse registo chegaria para aguentar a medalha de prata que viria a ganhar. Mas não, não iria ficar por aí. E depois de ter arriscado duas vezes sem sucesso a fasquia dos 15 metros arrancou um voo que quase selou a melhor noite da carreira aos 32 anos. His-tó-ri-co! His-tó-ri-co!

“Sinto-me nas nuvens, parece que estou nas nuvens”, atirou quando chegou à zona mista, ainda com o tornozelo direito ligado num “acidente” de percurso que passou ao lado de muitos quando na sequência do salto que a colocou no restrito clube dos 15 metros um dos picos da sapatilha raspou na outra perna e deixou-a a sangrar. “Lesionada? Não, isto às vezes acontece, era mais para estancar o sangue que estava a cair”, explicou. Esses tais 15 metros eram curtinhos para descrever o feito de uma gigante que ainda assim recusa ter chegado ao seu topo porque há sempre mais qualquer coisa a melhorar, a aperfeiçoar, a aprender. Foi esse o segredo de toda uma carreira, é essa a característica que gosta de ver nas pessoas: capacidade de trabalho. Ela é um exemplo.

E como os maiores se veem também nos detalhes mais pequenos a que chamamos pormenores, ao longo de 17 minutos Patrícia Mamona falou por mais do que uma vez dos 15,01 metros que conseguiu saltar mas nunca referiu a medalha de prata ou o facto de ser vice-campeã olímpica. Tudo é um processo. Este deu resultado.

“Podia continuar na pista agora com a adrenalina, era até esgotar. Era como já tinha dito, independentemente da marca e da medalha, esta competição é muito especial para todos nós. Na minha cabeça o foco era só dar o meu melhor, saltar o mais possível e tudo o resto era consequência. Em cada um dos seis saltos pensava ‘Como é que consigo ainda mais, para sair daqui mesmo estafada’. Estou estafada mas ao mesmo tempo estou com muita adrenalina. Estou a sentir as pernas a pedir ‘bora lá outra vez’, a adrenalina está aqui a bombar. Cubo de gelo em prova? Não, tenho é de estar focada, não é estratégia. Nada é seguro ali e preciso estar focada para responder quando for necessário. Fazer logo 14,91 ia espicaçar as adversárias mas sentia que podia dar ainda mais. Os Jogos são o sítio ideal para dar tudo. Só pensei em saltar muito, sem pensar em marcas”, começou por dizer.

“O segredo para tudo isto é o trabalho e muita disciplina. Fui criando uma equipa, desde o meu treinador aos psicólogos, fisioterapeutas, e fui ganhando experiência. Lembro-me que em 2012 o meu sonho era ir aos Jogos mas assim que fui aos Jogos percebi que o sonho era ir a um pouco mais do que a uma final. Fui fazendo o meu caminho, devagar, trabalhando, porque eu sou feliz com isto. Quero acabar a minha carreira e pensar que dei tudo o que tinha para dar. Não há melhor coisa do que trabalhar numa coisa que tu gostas”, disse.

“Acho que o meu segredo é a disciplina, o trabalho, ter pessoas que acreditaram em mim e que fazem tudo para pensar sempre no melhor. O objetivo é sempre melhorar, independentemente se a melhoria é grande ou pequena. Fiquei super contente quando bati o recorde nacional no Mónaco por um centímetro mas sei que esse centímetro demorou cinco anos de trabalho e as pessoas normalmente não conseguem ver o processo. Não é fácil, há dias piores. Ninguém acompanha mas no fim toda a gente quer medalhas, quer êxitos. Tenho a sorte de ter um treinador que me treina desde pequenina, que viu ali um talento especial, que eu tenho a certeza que nunca diria que um dia estaria aqui, os dois a representar este país que é pequeno mas que ao mesmo tempo é grande na maior competição”, acrescentou numa das fases onde ficou mais emocionada.

Fazer parte desta história é incrível. Lembro-me muitas vezes de dizer que em Pequim houve cinco raparigas que conseguiram passar dos 15 metros e tudo parecia um bocadinho… Agora que foi batido o recorde do mundo, por uma rapariga que é uma força da natureza, e eu fazer parte dessa história com mais de 15 metros… É uma história fenomenal, é gigante, gigante, maravilhoso!”

Por fim, Patrícia Mamona admitiu ainda uma alteração naquilo que costuma fazer antes de uma final, ao mesmo tempo que explicou como, não tendo referências, consegue ser inspirada por vários atletas a vários níveis.

“Desta vez não ouvi o hino, desta vez tinha na imagem a medalha do Jorge [Fonseca], que tive a oportunidade de conseguir estar com ele, assim que conseguiu o bronze. Senti o peso da medalha e disse que também queria uma. Peguei nela, tive a felicidade de pegar nela antes de começar a falar com vocês… Pensei que também queria uma, claro. Sentimento? Era dar tudo… e sair com uma medalha. Ser um exemplo? Espero que sim, temos de dizer a todas que há sempre qualquer coisa que nos pode dar valor e escolhi o desporto como um caminho para me dar algum objetivo, um sentido de vida, é algo que gosto de fazer. Às vezes veem-nos pequeninos na TV com isto e só queria dizer que são capazes, pode demorar um bocadinho mas pode acontecer e fica a inspiração porque o desporto em Portugal tem muito potencial e que seja mais um boost para trazer raparigas”, frisou.

“Inspiração? Não sei, ver Jogos Olímpicos era uma nostalgia mas não sei, era tudo muito abstrato… Uma pessoa sonha muito mas é tudo abstrato porque não fazia a mínima ideia do quão difícil era chegar a este patamar. Quando fui começando a melhorar é que comecei a perceber que era mais complicado que pensava e o gosto foi crescendo, trouxe também o gosto à minha família pelo desporto porque no início estavam um bocado de pé atrás. O gosto aliado à competição… Sou daquelas pessoas que vou buscar um bocadinho de tudo e não é apenas no desporto, é relacionado com tudo na vida. A minha própria companheira de treino, há coisas que posso ir buscar e que me pode fazer melhor. Não tenho um ídolo, tenho várias referências mas no meio disto tudo eu só quero ser uma humana melhor, em tudo, a nível físico, psicológico e ser uma pessoa melhor”, concluiu.