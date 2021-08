Ai estica, estica. Acordar os músculos, prevenir lesões e libertar o stress — como o stretching se tornou numa tendência

As suas aulas, explica, são compostas pelo dito aquecimento que pode ser feito na barra ou no centro — que em casa são, respetivamente, uma cadeira e o colchão. “A pandemia e as aulas online também permitiram que mais pessoas fossem mais ativas em casa e procurassem novas forma de praticarem exercício”. Entre movimentos e posturas inspiradas no ballet, a modalidade foca-se sobretudo em aumentar a mobilidade, em tonificar os músculos e em aumentar a flexibilidade. Cada sessão termina com “uma parte de stretching como deve ser”, até porque Sofia traz na bagagem o alongamento de quem pratica dança profissionalmente. “Não é só para alongar glúteos e coxa, é um alongamento a sério, que muitas vezes as pessoas ignoram mas esquecem-se que é isso que permite o corpo adaptar-se aos exercícios, ganhar elasticidade de certa forma”, explica.

As aulas acabam por trabalhar, fundamentalmente, a postura, que acaba por se tornar numa “coisa natural”, diz Sofia. “Ombros para trás, pescoço comprido, barriga para dentro para respirar – é assim. Outro dos pontos muito importantes que este tipo de aulas ajuda é a respiração através do movimento”.

As aulas (14,99 euros por mês/129,80 euros por ano) são dadas via Zoom terças e quintas às 19h30 e quem subscreve no site acede ao link em “Live Classes” dentro da área de membros, minutos antes da mesma, para a aula em direto, tendo direito também às aulas gravas. Para além das aulas de grupo, há também quem recorra a aulas particulares com Sofia, com acompanhamento personalizado, basta contactar através do formulário do site ou mesmo no Instagram. Este acompanhamento é também dado a todos os membros do B Body Lab que recebem um plano de treinos com a opção de um, dois ou três dias de descanso, com base na condição física de cada um.