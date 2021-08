A atleta bielorrussa Krystsina Tsimanouskaya foi este domingo surpreendida ao ser informada que tinha uma hora para fazer as malas e para se deslocar ao aeroporto de Haneda, em Tóquio, onde está a competir nos Jogos Olímpicos — aliás, está mesmo inscrita para competir nos 200 metros de atletismo esta segunda-feira. O objetivo era que voltasse para a Bielorrússia, mesmo contra a sua vontade.

À chegada ao aeroporto, a jovem de 24 anos pediu, no entanto, proteção policial para que não embarcasse no voo que a comitiva da Bielorrússia já tinha planeado para ela. “Eles estão a tentar tirar-me do Japão sem a minha permissão”, denunciou num vídeo nas redes sociais a que a BBC teve acesso, contando que foi “posta sob pressão para voltar à Bielorrússia“.

Na origem desta decisão do comité olímpico bielorrusso estará o facto de a atleta ter acusado — num vídeo partilhado nas suas redes sociais — os treinadores da delegação da Bielorrússia de “negligência” por algumas colegas não terem participado em provas por falta de testes antidoping.

Para evitar sair do Japão, Krystsina Tsimanouskaya decidiu pedir ajuda ao Comité Olímpico e às autoridades nipónicas, que acabaram por não a deixar embarcar. Segundo um tweet do Comité, a atleta está a “sentir-se segura” por estar acompanhada por um “membro do staff”, tendo garantindo ainda que “não vai voltar para a Bielorrússia”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

The IOC and Tokyo 2020 have spoken to Krystsina Tsymanouskaya directly tonight. She is with the authorities at Haneda airport and is currently accompanied by a staff member of Tokyo 2020. She has told us that she feels safe. /1 — IOC MEDIA (@iocmedia) August 1, 2021

A atleta também já terá pedido asilo político a vários países europeus, sendo que a Polónia e a República Checa já se mostraram disponíveis para receber Krystsina Tsimanouskaya, que agora teme represálias à família por parte do regime de Presidente Lukashenko. E as críticas do seu país de origem também não tardaram em chegar. Segundo a Reuters, Vitaliy Utkin, membro do parlamento do país do leste europeu, acusou a jovem de “traição ao povo bielorrusso”.

Por sua parte, a comitiva olímpica da Bielorrússia justificou a decisão de mandar embora Krystsina Tsimanouskaya mais cedo devido ao seu “estado emocional e psicológico”, rejeitando adiantar mais detalhes.

A líder da oposição bielorrussa já veio pedir que o Comité Olímpico assegure a participação da atleta nos Jogos. Num post no Twitter, Sviatlana Tsikhanouskaya indicou que a velocista tem “direito à proteção internacional” e apelou a que a organização “investigasse às violações aos direitos dos atletas bielorrussos”.

Grateful to #IOC for the quick reaction to the situation with the Belarusian athlete Krystsina Tsymanouskaya. She has a right to international protection & to continue participation in the @Olympics. It is also crucial to investigate Belarus' NOC violations of athletes' rights. pic.twitter.com/QQHuhgcYqs — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) August 1, 2021

Esta já não é a primeira vez que os atletas bielorrussos são perseguidos pelo regime de Lukashenko. Após os protestos contra os resultados que deram a vitória ao ainda Presidente bielorrusso, a jogadora de basquetebol Yelena Leuchanka foi presa e muitos que participaram nas manifestações contra o governo não puderam mais praticar desporto de alta competição.