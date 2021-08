Internamentos voltaram a aumentar no domingo com menos casos do último mês

As faixas etárias mais preocupantes continuam a ser as mais jovens, com o grupo dos 20-29 anos a destacar-se com 561 casos. Juntamente com os 417 casos da faixa dos 10-19 anos e os 225 no grupo das crianças até aos nove anos, estes indivíduos perfazem mais de metade (52%) dos novos casos deste domingo.

Registaram-se ainda mais 362 casos na faixa etária dos 30-39 anos, outros 300 no grupo dos 40-49 anos, 201 na casa dos 50 anos e 103 nos 60-69 anos.

A região Norte ultrapassou Lisboa e Vale do Tejo em número de novos casos, arrecadando quase 38% dos novos casos — 874 do total. A região capital registou mais 770 casos, o que se traduz em 33,4% dos casos. O Algarve é a terceira região do país com mais novos casos: foram mais 241 (10,5%), acima do Centro, que tem mais 227 infetados que testaram positivo (9,8%). O Alentejo registou mais 129 casos (5,6%). No território insular português, os Açores tiveram mais 48 casos (2%) e a Madeira outros 17 (0,7%).

Com mais 1.500 pessoas dadas como recuperadas da infeção por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, número inferior ao de novos casos no mesmo período, o número de casos ativos voltou a subir para 50.054, mais 798 que no sábado.