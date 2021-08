Patrícia Mamona ficou este domingo para a história do desporto e do atletismo nacionais ao conquistar a medalha de prata no triplo salto dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Depois do salto — e que salto — de 15,01 mnetros, a portuguesa já tinha a medalha garantida.

Depois, festejou, tal como merecia e todos os portugueses também merecem. Além de mostrar alegria com as outras duas medalhadas, a extraterrestre Rojas e a espanhola Peleteiro, Mamona abraçou ainda um dos atletas medalhados do salto em altura, o italiano Gianmarco Tamberi, que acabara de conquistar também a prata.