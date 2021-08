O Benfica já sabe os possíveis adversários no playoff da Liga dos Campeões, caso ultrapasse na 3.ª pré-eliminatória o Spartak Moscovo, com a primeira mão a disputar-se já dia 4 de agosto. Assim, se os encarnados eliminarem os russos, o adversário sairá do confronto entre os holandeses do PSV e os dinamarqueses do Midtjylland.

Os encarnados jogam já na quarta-feira em Moscovo, para defrontar a equipa de Rui Vitória, com o o segundo jogo a acontecer no Estádio da Luz no dia 10 de agosto. Seguindo em frente, o Benfica disputa o playoff a 17 ou 18 de agosto (primeira mão), na Luz, e 24 ou 25 de agosto (segunda mão), fora.

As águias só pensam e só podem pensar em chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de a terem falhado na época passada. Para o presidente Rui Costa é essencial a nível desportivo e financeiro.