A holandesa Sifan Hassan está a correr para a história, ao tentar, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, sair medalhada nos 1000, 5000 e 10 mil metros. Esta segunda-feira, conseguiu ganhar os 5000 metros, com tempo ainda para uma prestação que já se tornou viral nas redes sociais. Na qualificação dos 1500 metros, Hassan cai, fica a uma grande distância das adversárias, mas não desiste. Levanta-se e acaba por passa por toda a gente, para depois ganhar a eliminatória. A holandesa é a campeã do mundo em título da distância.

O sonho do tripla vitória foi ameaçado, mas ainda está de pé, ainda é possível com esta passagem às meias-finais dos 1500. E foi mesmo na última volta, quando se “embrulhou” com a queniana Edinah Jebitok, que tropeçou e caiu à frente de Sifan.

Com cerca de 600 metros para terminar a prova, a atleta de 28 anos estava no 11.º lugar, mas correu depressa e com resiliência, para fechar a eliminatória em 4:05.17 minutos.

Mais tarde, como se nada se tivesse passado, Sifan Hassan correu os 5000 metros para vencer, numa pista que estava um pouco molhada pela chuva que se fez sentir em Tóquio.

Não consigo acreditar. Usei toda a minha energia de manhã e estava algo cansada. Não podia acreditar no que aconteceu. Foi horrível quando tropecei. Senti-me horrível depois e nunca pensei que seria campeã olímpica”, afirmou.

Curiosamente, Hassan, que admitiu estar com medo de não conseguir o triunfo, atribui algum mérito à… cafeína. “Antes da corrida, nem quis saber. Estava tão cansada. Sem café nunca seria uma campeã olímpica. Precisava de toda a cafeína. Estava com tanto medo de não conseguir”, acrescentou, citada pela Reuters.