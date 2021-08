A construção de um túnel rodoviário perto do monumento Stonehenge, em Inglaterra, foi anulada por decisão de um juiz do Supremo Tribunal britânico. Ativistas tinham pedido uma revisão constitucional no ano passado e venceram, assim, esta batalha judicial.

Como explica a BBC, o projeto visava reduzir o congestionamento na A303, uma estrada principal que atravessa cinco condados do Reino Unido e que passa perto do monumento — distando poucas centenas de metros.

Em novembro de 2020, o secretário dos Transportes aprovou o plano de 1.7 mil milhões de libras (cerca de 1.988 milhões de euros), apesar das recomendações em contrário por parte da Inspetoria do Planeamento, que alertava para os danos permanentes e irreversíveis no anel formado pelas pedras do conjunto arqueológico, classificado Património Mundial.

Ainda nesse ano, a associação não-governamental The Stonehenge Alliance lançou uma campanha e angariou as 50.000 libras (58.471 euros) necessárias para pedir uma revisão ao Supremo Tribunal. Agora, a ordem concedida pelo secretário dos Transportes Grant Shapps foi anulada pelo juiz David Holgate.

De acordo com a decisão anunciada esta sexta-feira, citada pelo jornal britânico, o projeto é “ilegal”: tanto por haver erros no processo de tomada de decisão do governo uma vez que não foi avaliado o impacto da obra em todo o local histórico; como por o executivo não ter tido em consideração soluções alternativas de acordo com a Convenção do Património Mundial.

O túnel, cujo projeto pode ser visto nesta imagem da Highways England, iria começar a ser construído em 2023.

High court quashes decision to approve A303 dual carriageway though Stonehenge World Heritage Site.https://t.co/H9ZVZbVdHg pic.twitter.com/iBHy8ZzPEK — Stonehenge U.K (@ST0NEHENGE) July 30, 2021

Agora, o projeto para o túnel de 3,2 quilómetros terá de ser congelado enquanto o governo decide os próximos passos. Manifestando-se “dececionado” com a decisão, um um porta-voz do Departamento de Transportes afirmou que terá de analisar o decretado pelo tribunal para determinar como prosseguir.