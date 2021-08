Porto Rico começou a competir nos Jogos Olímpicos, de forma independente, em Londres 1948. Conquistou desde logo uma medalha, por intermédio de Juan Venegas no boxe, e criou aí uma tendência: as cinco medalhas seguintes, entre pratas e bronzes e até Atlanta 1996, foram todas no boxe. A dinâmica só se alterou em 2012, novamente em Londres, quando Jaime Espinal e Javier Culson chegaram ao pódio na luta livre e nos 400 metros barreiras. Mas os momentos altos da história olímpica de Porto Rico ainda estavam por chegar.

Em 2016, no Rio de Janeiro, Monica Puig tornou-se a primeira porto-riquenha a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos ao vencer no ténis, batendo Angelique Kerber na final. Três anos depois, em 2021 e em Tóquio, Jasmine Camacho-Quinn tornou-se a segunda porto-riquenha a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos ao vencer nos 100 metros barreiras sem dar qualquer hipótese à concorrência.

#PUR gets their first medal of #Tokyo2020 and first ever #Athletics GOLD medal!

A superb victory from Jasmine Camacho-Quinn in the women's 100m hurdles!@WorldAthletics @comiteolimpico pic.twitter.com/yGQ237ePVe

— Olympics (@Olympics) August 2, 2021