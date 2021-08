A Dielmar apresentou um pedido de insolvência, por não conseguir fazer face às suas obrigações à banca, numa decisão justificada pelo impacto da pandemia sobre o negócio, segundo notícia avançada pelo Eco. As tentativas para encontrar novos investidores para o capital da empresa liderada por Ana Paula Rafael e fundada em 1965 goraram-se, pondo em risco 300 postos de trabalho.

O pedido deu entrada no tribunal na passada sexta-feira, segundo o jornal online. A empresa têxtil, uma das maiores empregadoras da Beira Baixa, encerrara para férias no final de julho.

Apesar de ter beneficiado de lay-off até aí, reconheceu não ter condições para pagar os salários a partir de agosto, depois de ter faturado apenas 700 mil euros nos primeiros três meses do ano, segundo o diário, face a 5 milhões de euros no período homólogo do ano passado.

Foram garantidos, entretanto, os salários aos trabalhadores e os pagamentos devidos ao Estado.