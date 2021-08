Anthony Barajas, de 19 anos, conhecido pelas suas publicações na aplicação TikTok, e uma amiga morreram após terem sido baleados na cabeça, durante a exibição do filme “The Forever Purge”, a que assistiam, no Regal Edwards Theatre em Corona na Califórnia, no dia 26 de julho.

Os dois foram encontrados por um funcionário, quando o filme acabou, e Anthony ainda foi levado com vida para o hospital, onde acabaria por morrer. Já Rylee Goodrich, de 18 anos, faleceu no cinema.

No TikTok, Anthony era mais conhecido por itsanthonymichael onde possuía quase um milhão de seguidores.

O Departamento de Polícia de Corona salienta que o par nada fez para que tivesse sido alvejado, tendo o suspeito agido sozinho e atacado o casal inesperadamente. Ainda são desconhecidas as circunstâncias do assassinato, de acordo com o The Guardian.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Joseph Jimenez, de 20 anos, já foi presente a tribunal na passada sexta-feira, onde foi acusado de homicído pela morte de Goodrich e pela tentativa de homicído de Anthony Barajas. Para além disso, Joseph foi acusado de mentir, o que o torna elegível à pena de morte.

Amigos e família prestam homenagem ao jovem através de diversas publicações nas redes sociais.

I am at the Regal Edwards cinema in Corona for a candlelight vigil for Rylee Goodrich and Anthony Barajas, who were shot to death here on July 26. pic.twitter.com/kCeA3heoKm — Brian Rokos (@Brian_Rokos) August 1, 2021

Heartbreaking post from one former teammate to another. Mater Dei grad & soccer standout #AnthonyBarajas remains on life support @cbsla 6p pic.twitter.com/Q6Am4fs8Pg — michele gile (@michelegiletv) July 29, 2021