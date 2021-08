Eunice Muñoz foi internada no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, esta segunda-feira. A notícia é avançada pela TVI e confirmada pelo Observador.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Lídia Muñoz, neta da atriz, diz que as primeiras informações conhecidas sobre o estado de saúde da avó não correspondem à verdade, desmentindo que esta tenha sofrido um enfarte e um AVC.

Em abril deste ano, para assinalar precisamente os 80 anos de carreira da atriz, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou Eunice Muñoz com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, no auditório com o nome da artista, em Oeiras.

Depois de oito décadas de teatro, cinema e televisão, Muñoz despediu-se dos palcos precisamente em abril, com a peça A Margem do Tempo, onde passou o testemunho à neta Lídia, de 30 anos, com quem contracenou nesse mesmo espetáculo. Nesse mesmo mês, em conversa com o Observador, a atriz disse que já era tempo de sair de se retirar. “Tenho 92 anos e há muita coisa que já me falha”.

A atriz estreou-se no teatro aos 13 anos na peça Vendaval, de Virgínia Vitorino, no D. Maria II, a contracenar com João Villaret, Palmira Bastos, Amélia Rey Colaço e Raul de Carvalho, marcando assim o início de uma carreira promissora.