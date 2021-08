Um belo dia, um Lamborghini Huracán foi consumido pelo fogo. Mas este desaire transformou-se numa oportunidade para o youtuber “B is for Built”, pois o chassi nu foi-lhe oferecido para produzir o que muito bem entendesse. E a opção foi construir uma máquina que pudesse bater-se pela vitória nas provas de todo-o-terreno. E assim o Huracán deu origem ao Jumpacan.

Chris Steinbacher, o homem do “B is for Built”, decidiu manter a totalidade do chassi do Lamborghini, inclusivamente as portas de abrir na vertical. As suspensões foram alteradas de forma a incrementar o curso, pois para o tipo de competição a que se destina é fundamental conseguir voar por cima do mau piso, como se mal tocasse no solo. Daí que, como é normal nos buggies, as barras estabilizadoras desapareceram, a bem de uma maior capacidade de digerir irregularidades e saltos.

Sem o motor original, que se perdeu no incêndio, era impraticável financeiramente recuperar o V10, pelo que Steinbacher optou por recorrer ao LS V8, o “small block” da GM com 4,3 litros, barato e com grande potencial para atingir potências muito elevadas. O novo V8 está acoplado a uma caixa de velocidades que transmite a potência apenas para as rodas traseiras, com o Jumpacan a estar previsto estrear-se em competição na Mint 400, prova que se realiza entre 1 e 5 de Dezembro deste ano.

O primeiro teste no deserto revelou alguns aspectos que necessitam da atenção do youtuber/preparador, como a falta de curso de suspensão e maiores reforços sob o chassi, para evitar danos nas aterragens dos saltos mais violentos. Veja aqui as conclusões, enquanto espera que surja a carroçaria que irá cobrir o Jumpacan.