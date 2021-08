A ALS – Life Sciences Portugal anunciou esta segunda-feira que expandiu a sua rede laboratorial ao adquirir a totalidade do capital social da Sagilab SA, que tem sede no Porto, por cerca de três milhões de euros.

A Sagilab “é uma prestigiada empresa de serviços técnicos laboratoriais e de consultoria especializada na prestação de serviços ao setor hospitalar, ambiental e alimentar, com um volume de negócios anual de 1,6 milhões de euros”, refere a ALS, em comunicado.

Com esta aquisição, “a ALS expande a sua presença em Portugal, criando sinergias com a rede ALS já existente e adicionando novos recursos e ofertas de serviços aos clientes”, ficado estes integrados no negócio da ALS Life Sciences Portugal, SA, com sede em Tondela.

Segundo o diretor geral da ALS Life Sciences Portugal, João Cotta, “a grande riqueza desta aquisição da Sagilab está na qualidade das pessoas que agora se juntam à equipa da ALS”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O responsável garante que “todos encontrarão excelentes oportunidades de formação e desenvolvimento”, mantendo-se a estrutura de gestão a mesma, “integrada na organização e dentro dos sólidos valores e políticas corporativas da ALS”. Para o CEO da ALS Limited, Raj Naran, “esta é uma aquisição estratégica” em Portugal.

“A Sagilab possui uma base de operações e clientes de grande qualidade e está alinhada com a nossa estratégia de aquisição, com foco nas oportunidades de serviços laboratoriais e técnicos, suportando o nosso plano estratégico de aumentar os negócios não cíclicos dentro do grupo”, explica.

A Sagilab foi fundada em 1999 e emprega cerca de 40 colaboradores. É especializada na realização de análises químicas e microbiológicas para controlo ambiental, higiene hospitalar, alimentos e serviços de consultoria especializada nestes domínios.

A ALS está presente em mais de 70 países, tendo 15.000 colaboradores. Em Portugal, tem mais de 280 colaboradores, cinco laboratórios e seis escritórios.