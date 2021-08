A atleta portuguesa Lorène Bazolo qualificou-se esta segunda-feira para as semifinais da prova dos 200 metros dos Jogos Olímpicos ao terminar em segundo lugar na quinta série de eliminatórias, com o tempo de 23,21 segundos.

A atleta do Sporting, que precisava de terminar nas três primeiras posições da sua série para se apurar diretamente para as semifinais, foi apenas batida por Anthonique Strachan, das Bahamas, que se impôs com o tempo de 22,76 segundos.

A veterana atleta portuguesa, de 38 anos, tinha sido eliminada na primeira ronda na prova dos 100 metros de Tóquio 2020.

Lorène Bazolo foi 28.ª classificada nos 100 metros e 30.ª nos 200 metros no Rio 2016, depois de ter sido 52.ª no hectómetro em Londres 2012, então representando o Congo.