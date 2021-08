O Contra-Corrente é aberto à participação dos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui

Há 10 anos, José Manuel Fernandes foi um dos que celebraram a Primavera Árabe. Uma década depois, só a Tunísia se mantinha como palco de esperança democrática. O presidente tunisino suspendeu o parlamento, proibiu as manifestações e chamou a si o poder. Será este o fim da Primavera? A democracia não é possível no mundo árabe? E como estão hoje países como a Líbia ou o Egipto? Este é o tema para a conversa de hoje com o José Manuel Fernandes.

