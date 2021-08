Coreografias de sete criadores vão ser apresentadas na edição deste ano do Festival Internacional de Dança Contemporânea (FIDANC), que vai decorrer em Évora, de 16 de setembro a 02 de outubro, revelou esta segunda-feira a organização.

O evento é promovido pela Companhia de Dança Contemporânea de Évora (CDCE) e vai realizar-se ao vivo, em diversos espaços na cidade, e também online, com um programa que, além dos espetáculos e performances, inclui workshops, sessões de vídeo dança, encontros e conversas.

O cartaz é preenchido “por obras de criadores emergentes e criadores com percurso, cujas áreas de trabalho têm como foco as dimensões do corpo, do movimento, da dança contemporânea e da linguagem coreográfica, no cruzamento com outras áreas artísticas e de pensamento”, explicou a CDCE, em comunicado.

As iniciativas em cartaz têm como objetivo, “através da dança contemporânea, devolver alguma normalidade à vida”, afetada pela pandemia de Covid-19, frisou a organização.

O Teatro Garcia de Resende, a Black Box da Companhia de Dança Contemporânea de Évora e a Praça do Giraldo são os “palcos” escolhidos para a edição deste ano do festival. O espetáculo “Sopa de Jerimu”, da criadora Graça Ochoa, direcionado para a infância e para público em contexto familiar, dá o “pontapé de saída” do FIDANC, no dia 16 de setembro.

“Encómio | Aos ossos, à bravura e ao sono dos cetáceos” é o título da obra coreográfica que, nos dias 17 e 18, o “criador emergente” Flávio Rodrigues leva a Évora. Por seu turno, o também “criador emergente” Gonçalo Almeida Andrade apresenta neste festival, a 18 de setembro, em várias sessões ao longo do dia, a sua mais recente criação, “When the Fear Becomes a Virtue”.

A coreógrafa Nélia Pinheiro, da CDCE, apresenta, nesse mesmo dia, mas à noite, a sua criação “Chico”, um espetáculo de homenagem ao percurso do músico brasileiro Chico Buarque, com a participação especial do Nuno Bastos Trio, que vai interpretar a música ao vivo.

As outras propostas são “Vasto”, de Amélia Bentes (dia 25), um projeto em coprodução com a CDCE, “Exposição”, projeto artístico de Costanza Givone (01 de outubro), e “Yellow Puzzle Horse”, de Dinis Machado (02 de outubro).

“Para a infância, além do espetáculo de abertura, criámos conteúdos nas plataformas ‘online'”, os quais são direcionados para os mais novos e suas famílias, para serem vistos “em casa ou na escola”, referiu a CDCE, indicando que vão ter também lugar, à distância, conversas com os alunos sobre os espetáculos.

O FIDANC é um evento anual que, desde 1998, apresenta a dança contemporânea na cidade de Évora, “impulsionando a dinâmica cultural urbana”, disse a companhia.

A CDCE é uma estrutura financiada pelo Ministério da Cultura, através da Direção-Geral das Artes, e conta com o apoio da Câmara de Évora.