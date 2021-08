Pequim restringiu esta segunda-feira a entrada na cidade de pessoas oriundas de áreas consideradas de risco, na tentativa de proteger a capital chinesa dos surtos de coronavírus que afetam várias províncias do país asiático.

Pelo menos 27 cidades em 18 províncias chinesas registaram nos últimos dias casos de Covid-19 por transmissão local – mais de 300 infeções, no total -, o que levou as autoridades de Pequim a “limitar o fluxo de passageiros” oriundos destas áreas, noticiou o Global Times, jornal oficial do Partido Comunista Chinês.

Os voos e comboios de longa distância com destino à capital chinesa foram cancelados, enquanto as autoridades pediram à população de Pequim que não se desloque para regiões onde há casos por transmissão local.