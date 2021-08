A maioria dos cientistas não tem dúvidas quanto à origem do aquecimento global, atribuindo a responsabilidade à emissão de gases de efeito estufa. Um estudo recente, realizado pela universidade chinesa de Sun Yat-Sen, de Guangzhou, confirmou que a quantidade de carbono na atmosfera continua a aumentar, fruto de um incremento contínuo das emissões, concluindo que 52% do dióxido de carbono (CO 2 ) é emitido por apenas 25 cidades, 23 das quais são chinesas, sendo as restantes Moscovo (7º lugar, com 112,53 milhões de toneladas de CO 2 ) e Tóquio (17º, com 66,08 milhões de toneladas de CO 2 ).

Quando 170 países assinaram o Acordo de Paris em 2015, com a finalidade de limitar o incremento da temperatura do planeta – entretanto, em 2021, o número de adesões já tinha ascendido a 194 países, representando 97% dos gases de efeito estufa emitidos globalmente –, o objectivo era diminuir este tipo de emissões, essencialmente CO 2 , que é libertado sempre que se queima carvão ou derivados de petróleo para produzir electricidade, ou combustíveis fósseis para mover carros, comboios, aviões ou navios. É certo que os animais ruminantes, como as vacas, também libertam gases de efeito estufa (metano, CH 4 ), mas essa é uma ínfima parte do problema.

Emissões totais de gases de efeito estufa em cada uma das 167 cidades analisadas. Das 25 mais poluentes, 23 são chinesas, a que se juntam Moscovo e Tóquio 2 fotos

O estudo levado a cabo pela universidade de Sun Yat-Sen analisou os dados de 167 grandes cidades, em 57 países, sendo que Portugal e Espanha não integram a lista. A emissão de gases de efeito estufa foi considerada globalmente, mas também por sectores, da produção de energia ao tratamento dos lixos, passando pelo consumo da habitação e da indústria, além dos transportes rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo. A agricultura e a mineração não foram esquecidas, visando identificar as actividades que mais poluem, apesar do que conta, em termos ambientais, ser precisamente o valor total.

O trabalho dos investigadores chineses aponta para uma redução das emissões de efeito estufa em 113 das 167 cidades analisadas, mas a realidade é que o incremento verificado nas restantes 25 é suficiente para explicar o aumento total das emissões, que continuam a crescer apesar da pandemia. E o facto de 23 das 25 cidades mais poluentes – entre as 167 estudadas – serem chinesas, diz tudo a propósito da responsabilidade que este país tem em relação às alterações climáticas.

As cidades mais poluentes, em matéria de gases de efeito estufa, entre as 167 analisadas pelos técnicos chineses 2 fotos

Para interpretar os resultados do estudo, os investigadores chineses tentaram encontrar argumentos que evitassem o óbvio. Ou seja, que à China cabe uma grande parte da responsabilidade pelo aumento da produção de gases de efeito estufa. Ao invés disso, procuram provar que aquele país asiático nada tem a ver com o assunto e até está a melhorar em termos ambientais, gerando menos emissões per capita e menos emissões face ao PIB. Mas o que está em cima da mesa, especialmente depois do Acordo de Paris, é que cada país deve reduzir as emissões em termos absolutos e não incrementá-las, mesmo que a população aumente ou produza mais riqueza. Os autores do estudo acusam ainda os restantes países de também poluírem, pois ao adquirirem os produtos fabricados na China – que apelidam de “fábrica do mundo” – são co-responsáveis pelas emissões enviadas para a atmosfera.