Marcelo Rebelo de Sousa felicitou Fernando Pimenta pela conquista da medalha de bronze na prova de canoagem K1 1000m. Poucos minutos depois de o canoísta ter assegurado a terceira presenta portuguesa no pódio dos Jogos Olímpicos em Tóquio 2020, a página da Presidência no Twitter não demorou a publicar uma reação ao feito.

Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicita Fernando Pimenta pela conquista da medalha de bronze ???? na prova de canoagem K1 1000m! #EquipaPortugal #Tokio2020 — Presidência da República Portuguesa (@presidencia) August 3, 2021

O primeiro-ministro fez uma publicação no Twitter para dar os parabéns a Fernando Pimenta pela conquista do bronze, ao dizer que “uma medalha olímpica é o corolário de um longo trajeto de esforço, de entrega e muito trabalho”. “É um sonho concretizado que enche #Portugal e os Portugueses de orgulho”, escreveu António Costa na rede social.

Parabéns ao canoísta @FPimenta13 pela conquista da medalha de bronze nos @JogosOlimpicos de #Tokyo2020. Uma medalha olímpica é o corolário de um longo trajeto de esforço, de entrega e muito trabalho. É um sonho concretizado que enche #Portugal e os Portugueses de orgulho. — António Costa (@antoniocostapm) August 3, 2021

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, elogiou a “tenacidade”, o “compromisso” e todo o trabalho de Fernando Pimenta, ao dizer que o atleta português enche Portugal de orgulho. “Muitos Parabéns por esta belíssima medalha”, escreveu no Twitter, onde admitiu que “cada pagaiada” foi vivida “com emoção” e que, no final, “gritámos na meta com o teu êxito”.

“Grande @FPimenta13! Muitos Parabéns por esta belíssima medalha ????! A tua tenacidade, o teu compromisso e todo o teu trabalho enchem-nos de orgulho. Vivemos cada pagaiada com emoção e gritámos na meta com o teu êxito” – ME.@COPPORTUGAL #JogosOlimpicos https://t.co/1iGrFH3uoK — Educação PT (@Educacao_PT) August 3, 2021

O Sport Lisboa e Benfica, clube que Fernando Pimenta representa, fez uma publicação a dar os parabéns ao atleta português pela conquista do terceiro lugar nos Olímpicos e falou num dia de “emoções fortes até à última pagaiada”.

“Colados à televisão, anulámos a geografia e os milhares de quilómetros de distância para o “Sea Forest Waterway”, no Japão, acompanhando, a cada pagaiada, a performance do campeão Fernando Pimenta”, escreveu o clube no site oficial.

O Clube Náutico de Ponte de Lima, que viu nascer o talento de Fernando Pimenta para a canoagem, foi dos primeiros a dar os parabéns ao atleta natural de Ponte de Lima. Foi ali que o canoísta começou a praticar natação aos quatro anos e quando fez 11 decidiu experimentar esta modalidade, numa altura em que outras atividades não abriram. É caso para dizer que há males que vêm por bem e, depois da conquista do bronze, o clube promete “dar aquele empurrão” quando Pimenta precisar, após o atleta ter dito que ainda está “para as curvas”.

Grande Fernando Pimenta. Enorme!O primeiro atleta português a ganhar duas medalhas olímpicas.Parabéns!!! Posted by Clube Náutico de Ponte de Lima on Monday, August 2, 2021

Também a Federação de Andebol de Portugal não deixou passar o feito em branco ao fazer uma publicação em que diz ser “incrível” o bronze conquistado por Fernando Pimenta.

O canoísta português ficou no terceiro lugar da final K1 1000 e conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. É segunda olímpica do palmarés de Fernando Pimenta, que já tinha sido prata em Londres 2012 no K2 1000, com Emanuel Silva.

O húngaro Balint Kopasz é o novo campeão olímpico, tendo também quebrado o recorde olímpico que Pimenta tinha estabelecido na meia-final, e Adam Varga, também da Hungria, ficou com a prata.

É a terceira medalha portuguesa em Tóquio 2020, depois de Jorge Fonseca no judo e Patrícia Mamona no triplo salto.