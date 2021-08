O exército afegão pediu esta terça-feira à população para deixar a cidade de Lashkar Gah, onde se estão a travar combates contra as forças talibãs depois destas terem conquistado posições na zona urbana.

“Pedimos que abandonem as vossas casas assim que possível. Nós vamos enfrentar” os talibãs e combatê-los “de forma dura”, alertou hoje o general Sami Sadat, a mais alta patente militar governamental no sul do Afeganistão, através de uma mensagem transmitida pela rádio.

Não vamos deixar um único talibã vivo (…) saiam assim que possível para podermos iniciar a nossa operação”, acrescentou.

A missão das Nações Unidas no Afeganistão exprimiu esta terça-feira “grande preocupação” em relação aos civis de Lashkar Gah, onde se intensificam os combates e onde, de acordo com a ONU, morreram 40 civis e 118 pessoas ficaram feridas nas últimas 24 horas.

O proprietário da estação da rádio local Sukon disse à agência francesa de notícias France Presse que “os combates foram muito intensos hoje de manhã” em Laskhar Gah e que os “bombardeamentos aéreos atingiram posições talibãs no interior da cidade”.

Em Laskhar Gah, cidade com 20 mil habitantes, travam-se combates nos últimos dias, assim como nos arredores de Kandahar, no sul do país, onde vivem 650 mil pessoas e em Herat, oeste, cidade habitada por 600 mil pessoas.

Os combates intensificam-se em todo o país, sobretudo desde maio, altura em que aumentou o ritmo da retirada das forças dos Estados Unidos e aliados, operação que deverá estar concluída até 11 de setembro.