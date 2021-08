O secretário-geral do PS, António Costa, endereçou esta segunda-feira aos autarcas socialistas “uma palavra de confiança”, destacando o papel “essencial” que terão na execução do Plano de Recuperação e Resiliência e no PT2030.

Numa mensagem enviada às estruturas e autarcas socialistas, à qual a agência Lusa teve acesso, António Costa começa por destacar alguns indicadores nacionais e a campanha de vacinação em curso contra a Covid-19.

“A campanha de vacinação dá-nos confiança de que vamos vencer esta pandemia que enfrentamos já há ano e meio. Por outro lado, as medidas que adotámos para proteger o emprego, os rendimentos e as empresas têm dado resultados positivos”, escreve o também primeiro-ministro português.

No primeiro trimestre do ano de 2021, continua, o país alcançou “um novo máximo histórico de investimento empresarial“, “as exportações de bens aumentaram mesmo em 2020″ e “a taxa de desemprego regressou ao nível pré-pandemia (6,9)”.

“Agora temos um PRR e um PT 2030 para executar. Uma oportunidade histórica de responder aos nossos grandes desafios: a demografia, as alterações climáticas, as desigualdades, as qualificações e a inovação como motores do desenvolvimento“, destaca Costa.

Para esse “autêntico objetivo nacional”, aponta, “as autarcas e os autarcas de todo o país são essenciais”.

“A sua proximidade às pessoas e às suas dificuldades são o melhor esteio para as respostas que é necessário encontrar. Quero, por isso, dar-vos uma palavra de confiança neste momento”, sublinha.

Deixando uma palavra de agradecimento pelo trabalho feito até ao momento, António Costa diz contar com todos os autarcas socialistas.

“É a hora de irmos ao encontro de todas e de todos os cidadãos para lhes dizer que, como sempre, cá estamos para servir as comunidades locais e para servirmos o país. Conto convosco”, remata.

Em julho, o PS anunciou que vai concorrer sozinho nas próximas eleições autárquicas em 95% dos municípios, integrará seis coligações e vai apoiar grupos de cidadãos em oito concelhos, apresentando 51 candidatos independentes a presidências de câmaras.

Segundo o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, os socialistas vão concorrer em coligação nos municípios de Aveiro, Cascais, Funchal, Maia, Felgueiras e Penafiel, tendo como objetivo eleitoral nacional manter as presidências das associações Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) e de Freguesias (ANAFRE).

Na segunda-feira (02) foi o último dia para a entrega das listas de candidatos às eleições autárquicas de 26 de setembro, dia que ficou também marcado pela greve dos funcionários judiciais.

Esta terça-feira, o juiz procederá ao sorteio da ordem das listas no boletim de voto, e o resultado enviado à Comissão Nacional de Eleições e ao presidente da câmara.

Será feita uma primeira análise e as listas retificadas serão publicadas em frente ao tribunal até 14 de agosto, embora possam ainda ser admitidos recursos que podem seguir até ao Tribunal Constitucional.