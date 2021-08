A Polícia Marítima já emitiu 71 contraordenações a banhistas e empresas com atividades nas praias do litoral desde 18 de maio, noticiou o Jornal de Notícias. No mesmo período, a Polícia Marítima registou quase 22.000 ações de sensibilização diretamente a banhistas.

Das 71 contraordenações, 22 foram de pessoas multadas em 50 euros por não usarem máscara no acesso e saída da praia e duas por não serem respeitadas as regras de distanciamento no areal.

Registaram-se ainda 23 contraordenações relacionadas com eventos e que valeram aos promotores multas a partir de mil euros, 10 para transportes fluviais e marítimos ou de atividades turísticas com excesso de lotação e nove para estabelecimentos que não cumpriam as regras impostas.