A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, revelou, através do Twitter, que foi efetuado um desembolso de 2,2 mil milhões de euros para Portugal, esta terça-feira, do pacote NextGenerationEU, acordado na UE para superar a crise da Covid-19. Trata-se de um valor que corresponde a 13% do orçamento do Plano de Recuperação e Resiliência português, que totaliza 16,6 mil milhões de euros e que foi aprovado o mês passado.

“O desembolso hoje efetuado representa um momento histórico na execução do plano de recuperação e resiliência de Portugal”, escreveu a presidente da Comissão Europeia no Twitter.

