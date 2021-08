Um ex-guarda de um campo de concentração nazi, atualmente com 100 anos de idade, vai ser julgado em outubro no tribunal de Neuruppin, Alemanha. O homem trabalhou durante três anos no campo de Sachsenhausen, em Brandemburgo, onde cerca de 20.000 pessoas foram assassinadas.

Segundo avançou o jornal alemão Welt, a acusação foi feita pelo tribunal distrital de Neuruppin e o réu deverá ser julgado durante duas a duas horas e meia por dia.

Já de acordo com o diário Der Tagesspiegel, foi realizado um relatório médico que o considerou apto para aparecer em tribunal, para responder às acusações de cumplicidade em 3.518 homicídios, nomeadamente execuções por fuzilamento e por gás venenoso.

No campo de concentração de Sachsenhausen foram presas mais de 200.000 pessoas entre 1936 e 1945. Apesar de a identidade deste homem não ter sido revelada, sabe-se que trabalhou neste campo enquanto membro da organização paramilitar nazi SS, de janeiro de 1942 a fevereiro de 1945.