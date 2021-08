O surto com a variante Delta, que começou no aeroporto de Nanjing, já se espalhou a, pelo menos, 18 províncias e cidades chinesas, noticiou o jornal estatal chinês Global Times. Na China, 31 das 33 províncias ou regiões administrativas equivalentes recomendaram aos cidadãos que não façam viagens desnecessárias.

A disseminação da variante Delta, mais transmissível, pelo país, veio mostrar que existem, afinal, falhas no sistema de vigilância e prevenção da epidemia. Aliás, o surto no aeroporto terá começado porque os funcionários da limpeza não cumpriram as normas de higiene e segurança e o aeroporto falhou na fiscalização dessas medidas.

Outro surto, em Zhengzhou, mostrou que mesmo nos hospitais há falhas na implementação das medidas de controlo da infeção. A maior parte das infeções na cidade estão relacionadas com o Sixth People’s Hospital dedicado especificamente aos casos importados de Covid-19. A origem foi um caso de infeção com a variante Delta vindo de Myanmar. Até esta segunda-feira, já tinham sido identificados 63 casos de infeção entre doentes, profissionais de saúde e funcionários de limpeza.

Os eventos desportivos foram cancelados um pouco por todo o país e há várias regiões em confinamento ou a apostar na testagem da população toda. O país quer também acelerar a campanha de vacinação que é desigual entre as grandes cidades como Pequim e Sanghai e outras regiões.

Nanjing

A cidade de Nanjing impôs um confinamento parcial no bairro de Jiangning, onde se localiza o aeroporto, esta segunda-feira, reportou o jornal independente South China Morning Post. Todos os centros comerciais e mercados grossistas estão encerrados e apenas os mercados de bens essenciais se podem manter abertos. Os que se mantém abertos têm de reduzir o número de clientes, em simultâneo, para menos de metade, medir a temperatura dos clientes à entrada, pedir o certificado de saúde e reforçar o uso de máscara.

Desde que o surto foi detetado no aeroporto, os 9,2 milhões de residentes de Nanjing foram testados e centenas de milhares de pessoas foram colocadas em confinamento, reportou a BBC.

Yangzhou

O surto de Yangzhou, que esta terça-feira contava já com 94 casos confirmados, pode ter tido origem em Nanjing, a cerca de 100 quilómetros de distância, reportou o Global Times. A polícia deteve e está a investigar uma mulher suspeita de ter violado o dever de confinamento, ter viajado de Nanjing para Yangzhou e ter escondido das autoridades o itinerário realizado, contrariando as recomendações.

A mulher de 64 anos viajou de autocarro, ficou hospedada em casa da irmã e esteve em vários locais públicos como restaurantes, lojas, clínicas, mercados e três salões de jogos. A mulher só testou positivo uma semana depois de ter chegado a Yangzhou. Os salões de jogos tornaram-se o principal local de contágio com 64% dos casos.

A cidade já conduziu duas rondas de testes na área urbana principal, num total de 1,5 milhões de pessoas testadas.

Zhangjiajie

Os residentes e turistas de Zhangjiajie, na província de Hunan, estão proibidos de sair da cidade devido ao surto que atingiu a cidade e que conta já com 16 pessoas infetadas. Os voos para fora da cidade foram cancelados e a circulação de veículos proibida — exceto transporte de mercadorias, ambulância, bombeiros e viaturas de controlo da epidemia.

A população da cidade está a ser testada em massa e alguns grupos vão já na terceira ronda de testes desde dia 29 de julho, reportou o Global Times. Três testes negativos foi o que foi exigido aos turistas para poderem sair da cidade.

Os funcionários públicos e professores foram requisitados para se juntarem às equipas de controlo da pandemia.

A origem do surto poderá estar, mais uma vez, na cidade de Nanjing: um turista infetado que passou o vírus a várias pessoas que estiveram presentes num evento cultural em Zhangjiajie. As autoridades estão agora a tentar localizar as cerca de 5.000 pessoas que estiveram no evento e que, entretanto, regressaram às suas cidades. As pessoas infetadas no evento, que teve espetáculos realizados tanto no interior como no exterior, terão levado a variante para, pelo menos, oito províncias e regiões, incluindo Pequim.

[A capital] deve ser protegida a qualquer custo”, disse o secretário do Partido Comunista Chinês em Pequim, Cai Qi.

Pequim

Foram reportados vários casos de transmissão local na capital chinesa com origem em pessoas infetadas que regressaram à cidade. Agora, os turistas estão proibidos de entrar em Pequim, assim como todos os viajantes com origem em regiões com transmissão ativa. Só aqueles que têm realizam viagens estritamente necessárias e têm teste negativo podem entrar na cidade.

Na região de Pequim, uma área residencial com mais de 10 mil residentes foi confinada, os espaços públicos fechados e já foram recolhidos, pelo menos, 4.500 amostras para testes de diagnóstico.

Wuhan

A capital da província de Hubei, onde o SARS-CoV-2 foi reportado pela primeira vez, identificou esta segunda-feira sete casos de transmissão comunitária, algo que não acontecia desde junho de 2020. As autoridades de saúde da cidade vão testar os mais de 11 milhões de habitantes.

Shanghai

O aeroporto internacional de Shanghai Pudong realizou mais de 50 mil testes a funcionários e viajantes na segunda-feira, noticiou o South China Morning Post. Foi detetado um único caso positivo, um motorista que prestava serviços para a carga estrangeira. O complexo residencial onde vive o motorista foi designado área de risco médio, seis familiares e 46 contactos próximos do motorista estão em quarentena e outros 250 contactos desses contactos também têm de ficar isolados. Até agora nenhum dos contactos testou positivo e estão todos vacinados.