A companhia Filandorra arranca esta terça-feira com o ciclo de teatro de verão que em agosto leva as peças “Histórias da Vermelhinha” e “Diabos e Diabritos num saco de mafarricos” a claustros, praças e largos do Interior Norte.

A companhia de teatro sediada em Vila Real anunciou que a comédia popular “Histórias da Vermelhinha”, da autoria de Bento da Cruz, é a primeira produção a subir esta noite ao palco instalado nos claustros da Câmara de Amarante.

Depois será também apresentada na praça da República, em Vila Flor, no largo General Silveira, em Chaves, e no anfiteatro das piscinas de Alijó.

“Histórias da Vermelhinha” são uma adaptação dos “contos proibidos” da tradição oral das terras do Barroso que Bento da Cruz reproduziu na obra com o mesmo nome e que realça a riqueza do mundo rural e as suas tradições.

Trata-se da 73.ª produção da Filandorra estreada em 2019, em Montalegre, no âmbito do projeto “O Teatro e as Serras — Polo de Criação da Serra do Barroso”, um dos vencedores da primeira edição do Orçamento Participativo de Portugal (OPP) na área da cultura/região Norte.

A companhia referiu ainda que os contos e lendas da tradição oral transmontana, que dão o mote ao espetáculo “Diabos e Diabritos num saco de mafarricos”, da autoria de Alexandre Parafita, também fazem parte da agenda deste “querido mês de agosto”.

A peça vai ser apresentada ao público infantojuvenil na quinta-feira, no auditório do Ecomuseu de Barroso – Centro Interpretativo das Minas da Borralha, e, depois, no auditório municipal de Montalegre.

A Câmara de Montalegre promove ainda uma sessão para o público em geral, nomeadamente para os emigrantes que regressam à terra natal, um espetáculo que terá lugar praça do município.

Os contos da tradição oral transmontana recolhidos e compilados em livro pelo escritor e etnógrafo Alexandre Parafita vão também ser apresentados na alameda da Lameira, na freguesia da Horta, em Vila Nova de Foz Côa.

Ambos os espetáculos têm a encenação de David Carvalho e as interpretações de Anita Pizarro, Bibiana Mota, Débora Ribeiro, Helena Vital Leitão, Sofia Duarte, Bruno Pizarro, Luís Filipe, Rui Moura e Silvano Magalhães.