O português Francisco Belo falhou esta terça-feira o apuramento para a final do lançamento do peso dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao lançar 20,58 metros, ficando no 16.º lugar da qualificação, no Estádio Nacional da capital japonesa.

Belo, de 30 anos e a fazer a estreia olímpica, começou com um lançamento nulo, antes de alcançar os 20,58 metros, conseguindo 20,24 no terceiro e último ensaio, para acabar em sétimo do Grupo A e ser, depois, ultrapassado por mais nove do Grupo B.

Aos microfones da RTP, após a sua ronda de qualificação, Francisco não se mostrava totalmente satisfeito: “Estar no primeiro grupo tem destas consequências e agora temos de esperar. O objetivo era passar a final com a marca de qualificação. Não queria [estar a sofrer] nem que os portugueses estivessem a sofrer. Agora, resta-me esperar. Tentei dar o meu melhor. O primeiro lançamento escorregou-me do pescoço, estava húmido, o segundo consegui e o terceiro arrisquei. Não era o que queria. mas se acontecer ir à final é soltar o animal e soltar a besta. Estar com os melhores é o que eu mais quero”, disse aos microfones da RTP após a sua prestação, admitindo que não vai ficar satisfeito se não chegar à final porque “ambicionava mais”.

A qualificação direta estava cifrada nos 21,10 metros, registo que seis atletas atingiram, sendo que passavam os 12 melhores — o último apurado fez 20,90.

A final está agendada para quinta-feira pelas 11h15 locais (03h15 em Lisboa), com o norte-americano Ryan Crouser (22,05m), único acima dos 22 metros, a chegar com a melhor marca dos 12 finalistas.