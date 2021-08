Fritar bacon com um ferro de engomar e fazer lasanha com luvas de ciclismo: os momentos históricos de Paris Hilton na cozinha

No vídeo, Paris deixa os espectadores por conta própria. Não fornece quaisquer medidas ou quantidades para nenhum ingrediente — e muita sorte a lista de ingredientes aparecer em grafismo no vídeo. “A lasanha é muito difícil de fazer — bem, na verdade eu não acho que seja, mas as pessoas acham que é, mas é realmente muito divertido e muito fácil de fazer”, diz no vídeo. “Mas eu acho que são muitos passos em comparação com aqueles que servem para fazer uma torrada ou algo assim”.

No processo, o queijo é um dos momentos críticos da receita, primeiro porque admite logo à partida que as cinco embalagens de queijo ricotta são demasiadas (pouco importa, porque acaba a usá-las) e que se deve comprar sempre mozzarella já ralada. Tendo cometido o erro de não o fazer, vemos Paris com as suas luvas a tentar ralar vigorosamente um pedaço de queijo.

Já a carne está a cozinhar quando Paris decide aumentar os níveis de sódio da coisa e polvilha a frigideira com uma quantidade anormal de sal. Mas a receita segue, sem interrupções. Na hora de montar a lasanha a agora estrela de cozinha opta por um tabuleiro descartável de alumínio, porque o dinheiro não compra tudo. Muito menos tabuleiros de loiça.

O sucesso foi tal que, em outubro de 2020, Kelly Clarkson convidou Paris Hilton para reproduzir a proeza no seu talk show e cozinhar consigo a sua “sliving lasagna” — sendo que “sliving” foi o novo termo que Paris decidiu adotar que junta as palavras “slaying” e “living”. Calçar as luvas é o primeiro passo para o sucesso, diz, e foi isso que ambas fizeram antes de ligar o forno falso que estava no cenário do programa. Com toda a mise en place pronta, Paris repara que falta um detalhe: a cebola. “Como não queremos chorar nem nada disso enquanto a cortamos, este é o meu truque”, vai dizendo ao mesmo tempo que coloca uns óculos de sol.

A marcha segue à semelhança do vídeo original e até na hora de montar a lasanha o tabuleiro volta a ser dos descartáveis. A montagem é tosca, como se quer, e o resultado final é um tabuleiro calórico com quantidades absurdas de carne, queijo creme e mozzarella.

Mais tarde, em maio de 2020, numa parceria com o Uber Eats para celebrar o Dia Nacional do Hambúrguer fez outro vídeo, o “The Princess Paris Sliving Burger”. O pão que usa é carimbado com uma estrela, porque quando era criança a sua alcunha era “Star”. Nesta outra obra de alta cozinha, começa a montar o dito hamburguer com “molho especial” que é nada mais nada menos que ketchup e maionese. No fim, o pináculo acontece quando polvilha sprinkles cor de rosa em cima do prato.

Dos vídeos caseiros à série da Netflix

Paris foi catapultada para a fama depois de um vídeo de sexo caseiro ter ido parar à internet se ter tornado viral, mas não foram esses conteúdos caseiros que a levaram à Netflix. Foram mesmo os que fez na sua cozinha onde assumiu o papel de chef.

A inspiração para a série “Cooking With Paris” veio de facto um vídeo com o mesmo nome que publicou na sua conta de YouTube em janeiro de 2020, e que já conta com mais de cinco milhões de visualizações, grande parte delas talvez vindas de pessoas surpreendidas e curiosas pela descrição que a milionária fez do vídeo: “Hoje vou ensinar toda a gente a fazer a minha famosa lasanha!”.

A própria, numa entrevista dada à Netflix, explica que tudo começou com esse mesmo vídeo viral, admitindo que não levou “nada daquilo a sério, nem imaginava que viria a causar tanta sensação”, diz. “Foi só uma coisa que fiz para me divertir enquanto estive enfiada em casa”, admite, referindo que depois as propostas para criar uma série começaram a cair-lhe no colo. Paris conta que as suas recordações de infância mais antigas são na cozinha, onde se sentava com a sua mãe a cozinhar em dias de festa. “Sempre adorei comida e, sendo uma pessoa criativa por natureza, descobri a paixão pela cozinha”, diz na mesma entrevista.

A chegar à plataforma no dia 4 de agosto, a série está dividida em seis episódios e a primeira convidada é Kim Kardashian. Juntas vão cozinhar uma “fluffy fritatta”, cuja receita até já está disponível, que Paris diz ser “a refeição perfeita para um brunch de fim de semana em casa”. Além da Kim, também Demi Lovato, Nikki Glaser, Saweetie, Kathy e Nicky Hilton e Lele Pons vão fazer companhia (e estragos) na cozinha de Paris. Os modelitos envergados pela empresária de 40 anos são outros dos pontos fortes da série por serem muito pouco recomendáveis à prática culinária, como já é habitual. Cozinhar com um vestido branco e mangas em balão ou ir às compras com um vestido de gala rosa choque, a extravagância fala por si.

O trailer da série é, aliás, suficiente para perceber o nível de excentricidade que guarda o programa: espátulas de diamantes, um livro de receitas próprio com pedras preciosas ou luvas de forno com a mensagem “That’s hot”, expressão eternizada pela neta do dono da cadeia de hotéis Hilton durante o reality show “The Simple Life”.

A ignorância quase propositada faz temer o pior de cada momento protagonizado por Paris em frente ao fogão. “Tenaz? O que é uma tenaz?”, diz sobre o utensílio de cozinha. “Eu não sabia como se chamava. Simplesmente chamava a isso a ‘coisa de pegar’”. A ideia não é, claramente, competir com outras séries culinárias, até porque a ideia é, maioritariamente, entreter o público com as peripécias da milionária e das convidadas, e não tanto dar uma aula de cozinha.