Surgem na rede social Tik Tok estrelas por milhares de motivos diferentes, no entanto, não está ao alcance qualquer um conseguir, através do seus curtos vídeos, estabelecer um recorde mundial. Foi precisamente isso que aconteceu recentemente à norte-americana Samantha Ramsdell: a mulher com a maior boca do mundo, segundo o Livro de Recordes do Guinness.

Para que esta proeza fosse devidamente documentada para a posterioridade, Samantha Ramsdell aceitou submeter-se às respetivas verificações, tendo para tal sido agendado uma consulta muito pouco convencional no dentista, onde se juntou um juiz oficial do Livro de Recordes do Guinness, Spencer Cammarano e a médica dentista Elke Cheung, que auxiliou a atestar a proeza.

O recorde confirmou-se: com 6,52 centímetros, a boca de Samantha Ramsdell é a maior entre as mulheres do mundo (Enquanto Isaac Johnson é detentor do mesmo recorde entre homens).

Já os fãs não não tinham dúvidas de que a recente estrela do Tik Tok seria a detentora do título, uma vez que conseguia introduzir na sua boca a quase totalidade de uma maçã.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já desde tenra idade que Samantha Ramsdell, nascida no Connecticut, nos Estados Unidos da América, se tinha apercebido que não era uma criança igual às outras, já que possuía uma característica que a diferenciava das demais — o tamanho da sua boca. Esta incrível particularidade que agora lhe veio trazer fama, nem sempre foi um motivo de orgulho. Ao longo da sua infância, Samantha era frequentemente ridicularizada e vítima de bullying por parte de outras crianças, que a apelidavam de “boca grande”.

Apesar de ninguém da sua família partilhar esta peculiaridade, ao longo do tempo Samantha teve que aprender a conviver com a sua singularidade, tendo aprendido a aceitar e a acolher a diferença. Chegado este momento, diz querer dar o exemplo perante outras pessoas, aconselhando os outros a aceitar aquilo que as torna “únicos” — um “super poder”.