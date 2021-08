Atual campeã do mundo da trave, a presença de Simone Biles na final do aparelho, depois de uns Jogos Olímpicos muito complicados a nível mental e, por conseguinte, de prestação, mereceu muitos aplausos vindos das bancadas. Sorriu no final da sua prova, não só pela superação, essa tão olímpica característica, mas provavelmente porque tinha noção de que o que acabara de fazer daria para mais uma medalha. Depois, vieram os abraços de todas as adversárias e, no fim, deu mesmo para medalhar mais uma vez, com uma pontuação de 14,200.

Veja acima as imagens da participação de Biles na competição desta terça-feira.