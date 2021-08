Em atualização

Um incêndio florestal deflagrou esta terça-feira perto de Atenas, na Grécia, obrigando ao corte de parte da autoestrada principal que liga a capital grega ao norte e ao sul do país, revelaram as autoridades locais à AFP. No total, 104 bombeiros, 35 meios terrestres, cinco helicópteros e quatro meios aéreos foram mobilizados para combater as chamas em Varympompi, no Monte Parnitha.

A Proteção Civil grega enviou mensagens aos moradores da localidade de Varympompi, situada na montanha que está a arder, para que permaneçam em alerta. Alguns meios de comunicação já informaram também que dezenas de crianças foram retiradas de uma colónia de férias próxima do local, por precaução.

Vaga de calor e incêndios na Grécia

Desde a semana passada que a Grécia sofre sua pior vaga de calor em mais de três décadas. O clima extremo deverá manter-se durante toda a semana, depois de as temperaturas terem atingido os 46ºC na segunda-feira, ultrapassando o recorde registado em 1987, quando uma onda de calor do mesmo tipo provocou 1.300 mortos.

A Acrópole de Atenas, que está normalmente aberta no verão das 8h00 às 20h00, terá horário reduzido até sexta-feira, fechando ao público do meio-dia às 17h00. A decisão foi tomada depois de a temperatura no solo da Acrópole ter atingido 55ºC.

Os bombeiros lutam há vários dias para extinguir um incêndio na ilha de Rodes, e após a evacuação preventiva de algumas aldeias tem sido possível evitar mais danos.

Também ocorreram incêndios nos últimos dias na região central da Grécia, onde foi registada a temperatura recorde de 46,3 ºC, na segunda-feira, na aldeia de Makrakomi.

O operador grego de distribuição de eletricidade anunciou que durante a semana, nas horas de mais calor, poderá haver cortes intermitentes de energia em algumas partes do país para evitar um apagão generalizado.

Quase 13.500 hectares arderam já na Grécia, desde o início do ano, o que compara com uma média de 7.500 hectares que se registaram nesta fase do ano entre 2008 e 2020.