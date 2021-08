Uma investigação de quase cinco meses determinou que Andrew Cuomo, atual governador de Nova Iorque, assediou sexualmente várias mulheres, incluindo atuais e ex-funcionárias. As conclusões, citadas pela Associated Press, foram comunicadas esta terça-feira pela procuradora-geral do estado de Nova Iorque, Letitia James, em conferência de imprensa.

A investigação, que foi conduzida por dois advogados externos contratados por Letitia James e incluiu entrevistas a 179 pessoas (incluindo queixosas, atuais e ex-funcionários e até membros da polícia), descreve a administração de Cuomo como um “ambiente de trabalho hostil”, marcado pelo “medo e intimidação”. De acordo com Letitia James, as várias entrevistas permitiram deduzir “um quadro profundamente perturbador, mas claro”: “O governador Cuomo assediou sexualmente funcionários e ex-funcionários do estado”. Numa ocasião em particular, Andrew Cuomo e membros staff tentaram retaliar contra uma ex-funcionária que o acusou de conduta inapropriada. O governador, segundo a investigação, também assediou pessoas fora da esfera governamental.

No último inverno, Cuomo enfrentou mais do que uma acusação de assédio. Em fevereiro, num longo artigo publicado no The New York Times, a ex-assessora Charlotte Bennett, de 25 anos, contou como este lhe fez perguntas sobre a sua vida sexual, se ela era monógama nas relações e se alguma vez tinha tido sexo com um homem mais velho. Antes dela também a ex-assessora Lindsey Boylan acusou o governador de a ter beijado nos lábios e de lhe ter pedido que jogasse “strip poker” quando ambos se encontravam num jato privado. Entre outras acusações, Boylan alegou que Cuomo lhe tocava sem consentimento e, por diversas vezes, fez comentários inapropriados sobre a sua aparência — as acusações têm em conta o período entre 2016 e 2018.

À data, Cuomo pediu às autoridades judiciais estaduais que nomeassem um advogado independente para investigar as alegações de que terá assediado sexualmente as duas mulheres que trabalharam para ele. Agora, Joon Kim, um dos advogados que liderou a investigação, diz que algumas mulheres sofreram toques indesejados nas “partes mais íntimas do corpo”, enquanto outras ouviram repetidos comentários ofensivos, “sexualmente sugestivos ou baseados em género”. “Nenhuma delas gostou. E todas acharam isto perturbador, humilhante, desconfortável e inapropriado.”

A AP recorda que Cuomo sempre negou ter tocado em alguém de forma inapropriada. No entanto, os argumentos de defesa mudaram: se inicialmente disse lamentar o facto de o seu comportamento com as mulheres ser “mal interpretado”, em meses mais recentes alega não ter feito nada de errado e questiona os motivos de quem lhe aponta o dedo — questionou inclusive a neutralidade dos advogados que lideraram a investigação em causa.

O relatório da procuradora-geral poderá desempenhar um papel importante tendo em conta um investigação em curso na Assembleia estadual sobre se existem ou não motivos para o impeachment de Andrew Cuomo.