Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, esta segunda-feira, na sequência de um tiroteio em Söder, Helsimburgo, no sul Suécia. Duas pessoas foram assistidas no local e outras três encontram-se internadas em estado grave, informou Evelina Olsson, porta-voz da polícia sueca, ao site Aftonbladet.

As autoridades suecas foram alertadas para várias explosões fortes pelas 15h44 (14h44 em Lisboa). Quando chegaram ao local encontraram os feridos em lugares dispersos e várias são as unidades a trabalhar a tempo inteiro, desde então, no local do incidente. A imprensa sueca destaca um forte aparato policial e de ambulâncias.

Esta terça-feira foram isoladas pelo menos duas áreas, escreveu o jornal sueco Expressen. Numa delas encontra-se o centro comercial de Gamlegården, que tem várias lojas, onde as pessoas ficaram retidas. O edifício está totalmente isolado, assim como o parque de estacionamento exterior. Na outra o Hospital Central de Kristianstad, que também bloqueou as suas entradas e colocou guardas à porta do hospital como medida de segurança.