No Rio de Janeiro, acabado de conquistar o ouro nos 130kg da luta greco-romana, Mijaín López colocou a medalha ao peito e bem perto de outra que já trazia de casa, a da Virgem do Rosário de Córdoba de Cuba. Tricampeão olímpico, já bem para lá dos 30 anos, sem grandes coisas para ainda alcançar, foi obviamente questionado sobre a possibilidade de ainda chegar a Tóquio, nuns teóricos quatro anos depois. “Estou a pensar. Vou ver pelos treinos e vou ouvir a opinião do meu treinador. Vamos ver se conseguimos chegar lá”, disse. Mijaín não só conseguiu chegar lá como chegou, viu e voltou a vencer.

O atleta cubano de 38 anos venceu esta segunda-feira a competição dos 130kg da luta greco-romana, ao bater o georgiana Iakobi Kajaia na final, e alcançou a quarta medalha de ouro da carreira, depois de Pequim, Londres e Rio de Janeiro. Com esta vitória, que provou novamente que ainda não tem par na respetiva categoria, Mijaín López igualou lendas como Michael Phelps ou Carl Lewis enquanto atletas que conquistaram quatro ouros na mesma prova em quatro edições distintas dos Jogos Olímpicos.

Mijain Lopez is special. ⁠⁠#CUB

He won #wrestling gold in the Men's Greco-Roman 130kg at @Tokyo2020 – making him the first man EVER to win four Olympic golds in wrestling. ⁠⁠

— Olympics (@Olympics) August 2, 2021