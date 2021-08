O empresário português João Macedo, sócio e administrador da Novagrolider, um dos maiores projetos agroindustriais em Angola, morreu esta terça-feira em Lisboa, vítima de um acidente de viação.

A informação foi divulgada pelo Conselho Económico e Social, organização criada pelo Presidente angolano, João Lourenço, e que João Macedo integrava.

“Neste momento de dor e luto, a coordenação do Conselho Económico e Social (CES), o coletivo dos seus membros conselheiros e o secretariado executivo, curvam-se perante a memória deste insigne filho da pátria, destacado conselheiro do Conselho Económico e Social, tão grande impulsionador do desenvolvimento agropecuário no nosso país e lutador da classe empresarial angolana“, lê-se numa nota.

O CES, no mesmo comunicado, endereça “solidariedade à família enlutada, sentimentos de pesar à esposa e filhos, bem como ao coletivo de angolanos que em vida conviveram e foram inspirados pelo legado do malogrado”.

O empresário, impulsionador da produção de banana na província angolana do Bengo, viu novamente reconhecido o seu trabalho à frente da Novagrolider, com a visita do Presidente angolano, no mês passado, à fazenda deste grupo empresarial que produz 75 mil toneladas de banana por ano e emprega 1.100 trabalhadores angolanos, exportando para Portugal, Marrocos e África do Sul.

João Macedo, oriundo de Alcobaça, instalou-se em Angola acompanhado do irmão, José Macedo, tendo criado desde então um grupo que atua sobretudo no setor agrícola possuindo duas unidades de produção, a Fazenda Bumba Longa (Cuanza Sul) e a Fazenda do Caxito (Bengo).

No conjunto, os 4.500 hectares de plantio produzem em média, por ano, 60.000 toneladas de frutícolas e hortícolas que se destinam a abastecer o mercado angolano.

A GrupoLider conta ainda com dois polos industriais para transformação dos produtos agrícolas, um em Catete e outro no Caxito, tendo também investimentos na agropecuária e piscicultura.

Segundo José Macedo, o grupo investiu 221 milhões de dólares (186 milhões de euros) nos últimos sete anos em quatro fazendas agrícolas da Novagrolider, no país.

O valor foi investido em fazendas agrícolas, de pecuária e piscicultura, localizadas no Bom Jesus, com 200 hectares, Caxito (500 hectares), Quibala (8.500 hectares) e Porto Amboim (10.000 hectares).

Em 2017, os investimentos ultrapassaram os 50 milhões de dólares (42 milhões de euros), representando um aumento de 600% em relação a 2013.

O volume da exportação em 2020 registou um aumento, ao cifrar-se em 7.300 toneladas de produtos diversos, com destaque para banana, manga, papaia, pitaia, abacaxi, limão, maracujá, melão e meloa, atingindo um volume de negócios de mais de mil milhões de kwanzas.