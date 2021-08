Mortes e novos casos por Covid-19 voltam a aumentar. Houve quatro óbitos entre os 40 e os 59 anos

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) revela que o número de mortes por Covid-19 voltou a subir, sendo que, retirando o dia 24 de julho que registou 20 mortes, é preciso recuar a março para ter um número de óbitos tão elevado.

Dez mortes — mais de metade das que ocorreram no país nas últimas 24 horas — registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, seguido do Norte com cinco óbitos, dois no Centro, um no Alentejo e um no Algarve.